У середу, 6 червня, в Одесі померла відомий український режисер Кіра Муратова.
Про це повідомив у себе в Фейсбуці журналіст і телепродюсер Юрій Мінзянов.
Вона померла на 84-му році життя. Причини смерті поки невідомі.
«Кіра Муратова (1934 -2018). 2 години тому її не стало. І не стало Всесвіту. Єдина, унікальна, геніальна. На душі і в Одесі – ніч. Царство небесне, вічна пам'ять», – написав театральний критик Олег Вергеліс у фейсбуці в середу ввечері.
Кіра Муратова народилася 5 листопада 1934 року в бессарабському місті Сороки. Вивчала філологію в МДУ, в 1959 році закінчила режисерський факультет ВДІКу.
Режисерські роботи Кіри Муратової:
• 1962 — У крутого яру (короткометражний)
• 1964 — Наш чесний хліб
• 1967 — Короткі зустрічі
• 1971 — Довгі проводи
• 1979 — Пізнаючи білий світ
• 1983 — Серед сірих каменів
• 1987 — Зміна участі
• 1989 — Астенічний синдром
• 1992 — Чутливий міліціонер
• 1994 — Захоплення
• 1997 — Три історії
• 1999 — Лист в Америку (короткометражний)
• 2001 — Другорядні люди
• 2002 — Чеховські мотиви
• 2004 — Настроювач
• 2005 — Довідка (короткометражний)
• 2006 — Лялька (короткометражний)
• 2007 — Два в одному
• 2009 — Мелодія для шарманки
• 2012 — Вічне повернення
Після прем’єри картини «Вічне повернення» Муратова заявила, що йде з кінематографу.
У фільмах Кіри Муратової знімалися Володимир Висоцький, Георгій Делієв, Олег Табаков, Зінаїда Шарко, Ніна Русланова, Рената Литвинова, Алла Демідова, Наталія Бузько.