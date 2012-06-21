У середу, 6 червня, в Одесі померла відомий український режисер Кіра Муратова.

Про це повідомив у себе в Фейсбуці журналіст і телепродюсер Юрій Мінзянов.

Вона померла на 84-му році життя. Причини смерті поки невідомі.

«Кіра Муратова (1934 -2018). 2 години тому її не стало. І не стало Всесвіту. Єдина, унікальна, геніальна. На душі і в Одесі – ніч. Царство небесне, вічна пам'ять», – написав театральний критик Олег Вергеліс у фейсбуці в середу ввечері.

Кіра Муратова народилася 5 листопада 1934 року в бессарабському місті Сороки. Вивчала філологію в МДУ, в 1959 році закінчила режисерський факультет ВДІКу.

Режисерські роботи Кіри Муратової:

• 1962 — У крутого яру (короткометражний)

• 1964 — Наш чесний хліб

• 1967 — Короткі зустрічі

• 1971 — Довгі проводи

• 1979 — Пізнаючи білий світ

• 1983 — Серед сірих каменів

• 1987 — Зміна участі

• 1989 — Астенічний синдром

• 1992 — Чутливий міліціонер

• 1994 — Захоплення

• 1997 — Три історії

• 1999 — Лист в Америку (короткометражний)

• 2001 — Другорядні люди

• 2002 — Чеховські мотиви

• 2004 — Настроювач

• 2005 — Довідка (короткометражний)

• 2006 — Лялька (короткометражний)

• 2007 — Два в одному

• 2009 — Мелодія для шарманки

• 2012 — Вічне повернення

Після прем’єри картини «Вічне повернення» Муратова заявила, що йде з кінематографу.

У фільмах Кіри Муратової знімалися Володимир Висоцький, Георгій Делієв, Олег Табаков, Зінаїда Шарко, Ніна Русланова, Рената Литвинова, Алла Демідова, Наталія Бузько.