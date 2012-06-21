Чинний президент США Джозеф Байден в день своєї інавгурації підписав серію з 17 указів. Підписуючи ці документи 46-й глава Білого дому виконав не тільки багато пунктів зі своєї передвиборної програми, а й приступив до реалізації головного бажання демократів – якомога швидше стерти спадщина Дональда Трампа.

Першим став указ про план «100 днів масочного режиму» для боротьби з пандемією, який зобов'яже співробітників усіх федеральних органів влади носити маски та дотримуватися соціальної дистанції. Незабаром повинен бути запущений новий план зі стимулювання постраждалої від пандемії економіки США, на який Байден обіцяє виділити не менше 1,9 трильйона доларів.

Байден ухвалив припинити будівництво «стіни ім. Трампа» на кордоні з Мексикою для припинення потоку нелегальних мігрантів, яку його адміністрація побудувала лише частково.

Новий президент скасував вихід США із Всесвітньої організації охорони здоров'я, яку його попередник звинуватив у неефективності перед обличчям пандемії коронавірусу.

Джозеф Байден повернув Сполучені Штати Америки до участі в Паризькій угоді з клімату, з якої Дональд Трамп вивів країну, що має найбільшу світову економіку, у 2017 році, вважаючи, що «зелені» обмеження завдають шкоди промисловості країни і приведуть до банкрутства найбільших американських компаній.

Натомість, політична платформа демократів в останні роки відверто стала на рейки «зеленої економіки». І передвиборна програма Байдена є тому підтвердженням. Він пообіцяв ні багато ні мало – зробити в країні «Революцію чистої енергії». Тандем Байдена і Харріс має на меті на 100% позбутися брудної енергетики в економіці США, і досягти нульових викидів в атмосферу вже до 2050 року.

За такою ж «зеленою» логікою Байден відкликав виданий Трампом у 2017 році дозвіл на будівництво транскордонного нафтопроводу Keystone XL. Але указ нового президента заморозив не тільки цей спільний з Канадою проєкт, а й відкликав дозвіл на видобуток нафти і газу, а також на пошук нових родовищ у регіонах штату Юта і в Новій Англії. І якщо останні зачіпають тільки внутрішніх гравців США, з якими адміністрації буде простіше мати справу, то справа Keystone XL це вже геополітичне питання. Уряд Канади і керівництво канадських провінцій, які беруть участь у проєкті, вже висловили своє «велике розчарування» підходами нової адміністрації. Адже йдеться не лише про втрату тисяч робочих місць, а й інвестованих у проєкт грошей. У канадській пресі не виключають, що якщо Джо Байден і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо не знайдуть компромісного рішення ситуації, що склалася, то США можуть очікувати багатомільярдні позови від інвесторів.

Байден скасував обмеження на в'їзд мусульман, встановлені Трампом чотири роки тому під приводом турботи про державну безпеку.

Наступним став указ про проведення нового перепису серед осіб без американського громадянства, які перебувають на американській території, включаючи нелегальних мігрантів. Ще один підписаний Байденом документ зміцнить запущену ще за Барака Обами програму захисту молодих мігрантів, відому як «Мрійники». Ця програма надає захист від депортації та інші пільги для неповнолітніх людей без американського громадянства. Дональд Трамп називав цю програму проблемної і його адміністрація довгий час намагалася її згорнути, один з позовів проти «Мрійників» досі розглядається в суді Техасу. Крім цього указом Байдена скасовується встановлений колишньою адміністрацією ліміт на кількість біженців з інших країн, яких щорічно може прийняти з США – з нинішніх 15 тисяч чоловік відразу до 150 тисяч.

Джо Байден також не залишив осторонь і традиційні для сучасних демократів соціальні пріоритети: заморозив до 30 вересня 2021 року виплату студентами кредитів на навчання; розпорядився посилити захист від дискримінації на робочому місці за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності; заморозив дію кількох останніх указів Дональда Трампа.

Цікаво, що окремо Байден запропонував представникам виконавчої влади приєднатися до нової етичної доктрини. Кожен з призначених на посади в новій адміністрації повинен буде підписати «етичне зобов'язання» про те, що всі представники федеральної влади «визнають і підтримують незалежність Міністерства юстиції США».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»