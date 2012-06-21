Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У п’ятницю вранці представники проросійських незаконних збройних формувань обстріляли із важкої зброї житлові масиви прифронтової Мар’їнки. Потужний обстріл розпочався о 5-ій ранку, а невдовзі до чергової частини міського відділення Національної поліції надійшло повідомлення про пошкодження у житлових кварталах міста приватних будинків та потерпілих серед мирного населення.
Слідчо-оперативна група правоохоронців, побувавши на місці трагічної події, зафіксувала пошкодження трьох житлових помешкань на вулицях Шевченка та Героїв Чорнобиля. Найдужче дісталося будинку, де мешкає багатодітна родина і відразу четверо людей отримали різноманітні поранення: 86-річний дідусь у дуже важкому стані, жінки 57 і 30 років, а також 9-річна дитина із контузією госпіталізовані до міської лікарні.
За фактом обстрілу населеного пункту правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 258 КК України «Терористичний акт». А мешканці Кіровського та Петровського районів Донецька, звідки вівся обстріл, підтвердили, що о 5-й ранку схопилися на ноги, почувши залпи важких гармат і мінометів. А окремі очевидці у соціальних мережах свідчать: кілька самохідних 122-міліметрових гаубиць «Гвоздика», «попрацювавши» в бік Мар’їнки і остерігаючись вогню у відповідь, потім заїхали і сховалися у житлових кварталах Донецька.