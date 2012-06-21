Учора розпочато весняний призов на військову строкову службу, який триватиме до червня. За даними Генштабу ЗСУ, у цей період буде призвано 14 246 осіб. З них до Збройних сил України — 6500, Державної спеціальної служби транспорту — 600, Національної гвардії — 4646, Державної прикордонної служби — 2500 осіб. В умовах пандемії COVID-19 призов відбуватиметься з дотриманням вимог і обмежень, встановлених Кабінетом Міністрів. Після прибуття призовників у військову частину буде проведено двотижневі обсерваційні заходи, повідомляє Укрінформ.

Нині є понад 30 підстав, за якими можна надавати відстрочку від призову. Зокрема за сімейними обставинами, станом здоров’я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності тощо.

Кількість призовників цього року зменшено у зв’язку зі збільшенням чисельності військовослужбовців за контрактом і задля недопущення перевищення граничних показників чисельності ЗСУ. Торік на строкову військову службу до ЗСУ призвано у травні — липні 9 тисяч осіб та у жовтні — грудні 7,5 тисячі.