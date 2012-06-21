Закарпаття понад два тижні потерпало від неймовірної спеки. В обласному центрі навіть зафіксували температурний рекорд для цієї пори за останні півстоліття. Однак вихідними природні умови різко помінялися, і область накрили потужні опади.
Увечері в неділю в багатьох населених пунктах пройшли зливи, супроводжувані посиленими поривами вітру. В окремих населених пунктах, зокрема на Іршавщині, не обійшлося без градобою — у селі Великий Раковець градини випали величиною з волоський горіх.
У селі Сюрте Ужгородського району потужний вітер сильно пошкодив будинки — позривав частину покрівель. Водяні потоки, що утворилися внаслідок сильної зливи в Ужгороді, зашкодили проїзду автомобілів попід залізничним переїздом. Відтак довелося витягувати застряглий у воді автотранспорт. Від вітру впало кілька дерев, ледь не зачепивши маршрутку.
На щастя, обійшлося без жертв і значних матеріальних втрат. Енергопостачання на тривалий час не переривали. Вчора в населених пунктах, які найбільше постраждали від негоди, почали обліковувати завдані негодою збитки. Управління ДСНС із надзвичайних ситуацій попереджає населення про ймовірність «сюрпризів» і в найближчі дні, а саме — повторення громовиць і буревіїв.