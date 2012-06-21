Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Відтепер обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (ОЦЕНТУМ) діятиме в Кремінній. А заявка про таку радісну для області подію відбулася під час Всеукраїнського педагогічного практикуму «Світ творчості». Захід для директорів обласних еколого-натуралістичних центрів на тему «Використання інноваційних ідей В.О. Сухомлинського у вихованні громадянина-патріота та формуванні європейських цінностей в новому освітньому середовищі позашкілля» влаштували у Кропивницькому на Кіровоградщині.
Це само по собі важливо, адже саме там працював видатний педагог-новатор. Тож обставини сприяли продуктивній роботі представників всієї України, які активно впроваджують у свою діяльність ідеї Василя Сухомлинського щодо виховання дитини в природі. Та й важливий сучасний досвід області, яка має всього 7% лісистості, де зараз працює 39 шкільних лісництв.
Як повідомляє обласний департамент освіти, під час семінару-практикуму учасники відвідали шкільні лісництва, які працюють на базі чотирьох загальноосвітніх навчальних закладів, обмінятись досвідом та обговорити нагальні питання розвитку позашкільної освіти України. На творчий підхід в роботі всіх надихнуло відвідування педагогічно-меморіального музею Василя Сухомлинського в с. ПавлишОнуфріївського району, де й зараз можна душею доторкнутися до його ідеї виховання дітей в природі «просто неба», згадати його «школу радості», «материнський сад» та багато інших ідей гуманізму та любові до дітей.