Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Тимчасова окупація проросійськими незаконними збройними формуваннями окремих населених пунктів Донецької області, на жаль, триває, а тим часом цю територію попередньо вже поділити на громади. Як повідомили у Донецькому центрі розвитку місцевого самоврядування, Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням затвердив план формування об’єднаних територіальних громад, які будуть створені після повернення української влади на звільнені території.
Перспективний план формування ОТГ передбачає створення на поки окупованих територіях Донеччини 20 громад, а всього у області їх має бути аж 65.
За словами радника Донецького центру розвитку місцевого самоврядування Максима Ткача, зараз у області створені і повноцінно функціонують 11 ОТГ. «Ще сім громад вже пройшли процедуру об’єднання, проте поки чекають від ЦВК рішення на призначення перших виборів. А вони не відбуваються з різних причин, основні з яких це питання безпеки та проблеми з врегулюванням адміністративно-територіального устрою», – розповідає він.
На досі окупованій території Донеччини є намір створити різні громади: міські, селищні та сільські. Передбачено, що під час формування ОТГ деякі міста будуть підпорядковуватися іншим, наприклад, місто Зугрес увійде до складу Харцизької міської ОТГ, а Моспіне – до Донецької міської. Само собою, потенційні об’єднані громади на тимчасово непідконтрольній території вважаються спроможними і оцінюються за економічно-соціальними показниками п’ятирічної давнини – до окупації «захисниками». Оскільки зараз нереально отримати об’єктивну і достовірну інформацію про стан економіки на цій території.