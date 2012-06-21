Під час аукціону в США за рекордну суму продали експонат, з яким знаменитий актор Шон Коннері знявся у найпершому фільмі про невловимого британського шпигуна Джеймса Бонда.

У пресрелізі аукціонного будинку Julien's Auctions, йдеться, що особа, яка побажала зберегти анонімність, заплатила понад чверть мільйона доларів, за пістолет «Вальтер PP». З цією зброєю знаменитий агент 007 вперше з'явився у фільмі «Доктор Ноу», що вийшов на екрани в 1962 році і відкривав легендарну кіносагу про Бонда.

З тих пір пістолет цієї моделі кочував з фільму в фільм і незабаром став своєрідним символом агента 007.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»