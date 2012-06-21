Днями відбулася робоча зустріч заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Віктора Шеремети з представниками Мінагрополітики, Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», асоціації тваринників України, Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України з питань оподаткування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК), повідомляє прес-служба Міністерства.
Як зауважив Віктор Шеремета, «на сьогодні в Україні створено необхідні умови для розвитку сільськогосподарської кооперації – сформовано правову базу, здійснюється інформаційно-консультаційний супровід сільськогосподарських кооперативів, виділяється бюджетна підтримка та залучаються фінансові ресурси міжнародної технічної допомоги. Проте, актуальним питанням залишається удосконалення оподаткування кооперативів для активізації їх господарської діяльності».
Заступник Міністра наголосив, що одним із головних завдань Мінагрополітики є підтримка розвитку кооперативного руху на селі як ключового механізму самоорганізації малих виробників сільськогосподарської продукції, кінцева мета якого – формування ефективного та соціально відповідального власника на селі. Водночас лише 610 обслуговуючих кооперативів із 1125 зареєстрованих в Україні (станом на 1 січня 2018 року) реально здійснюють господарську діяльність. Одна з причин цього становища – якраз недосконалість системи оподаткування СОК.
На зустрічі було обговорено проблеми та шляхи вдосконалення сплати СОКами податків на прибуток та на додану вартість. Також обговорено шляхи врегулювання питання нарахування субсидій членам СОК.
За результатами зустрічі передбачається створення робочої групи при Мінагрополітики з підготовки пропозицій щодо вдосконалення правових умов діяльності СОК як в частині удосконалення умов оподаткування їх діяльності, так і в частині визначення концептуальних засад та стратегії розвитку сільськогосподарської кооперації.