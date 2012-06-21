Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
На Вінниччині триває обласний фестиваль творчості і талантів дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Повір у себе». Понад півтисячі робіт представили 120 його учасників, віком від 7 до 35 років, в обласному краєзнавчому музеї. Протягом двох тижнів усі бажаючі можуть ознайомитися з експозицією, яка дуже цікава, а самі роботи виконані з любов’ю та майстерно. Це праці образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, дизайнові композиції з природного матеріалу тощо.
Організували фестиваль обласна рада, облдержадміністрація та обласний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді. Зі слів директора департаменту соціальної та молодіжної політики ОДА Наталії Заболотної, основна мета заходу – розвивати творчі здібності дітей і молоді з функціональними обмеженнями, сприяти їхній інтеграції у суспільство.
Варто зауважити, що праці, які виставлено на огляд в музеї, було відібрано під час міських і районних конкурсів. Відвідувачі виставки мають можливість залучитися до визначення кращих, віддавши свій голос за ту чи іншу роботу. Усі учасники отримають пам’ятні відзнаки, а переможці особливі дарунки. Нагородження відбудеться на найкращій вінницькій сцені – в обласному українському академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Садовського.