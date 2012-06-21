На Черкащині активно розвивають туристичний напрям. За сприяння обласної влади тут уже вдруге провели туристичний форум, працює портал «Черкащина туристична». Спільно з IT-компанією Everlabs розроблено мобільний туристський додаток «Черкаси відкриті» з інформацією про найцікавіші об’єкти регіону. Створено Асоціацію гостинності Черкащини, яка розробила вже 12 нових цікавих маршрутів для відвідувачів краю. Розроблено та випущено буклет «Черкащина туристична. 5 сезонів» для людей з порушеннями зору з описанням шрифтом Брайля. Спільно з компанією Google Україна у краї впроваджено проект «Цифрове перетворення Черкаської області», мета якого — підвищення інвестиційної та туристської привабливості регіону. За допомогою сучасних інтернет-інструментів створено спеціальний сайт «Мандруй Черкащиною»; розроблено 3D-тури Національним дендрологічним парком «Софіївка», Національним історико-культурним заповідником «Чигирин», Шевченківським національним заповідником у Каневі та Буцьким каньйоном; організовано освітні проекти для представників місцевого самоврядування, малого і середнього бізнесу, державних службовців, викладачів і студентів з основ цифрової грамотності та безпеки в інтернеті; організовано та проведено з’їзд фотографів спільноти Локальних гідів Google для відображення на інтернет-картах найцікавіших туристичних об’єктів та локацій Черкащини.
— Торік лише офіційно область відвідало близько мільйона 200 тисяч туристів. Підсумок — в обласну скарбницю надійшло понад 540 тисяч гривень доходів від туристичного збору. І це далеко не всі можливості нашого потенціалу, — констатував на регіональному форумі готельно-ресторанного бізнесу і кейтерингу (галузь громадського харчування, пов’язана з наданням послуг у віддалених точках) перший заступник голови облдержадміністрації Віталій Коваль.
За його словами, кількість виїзних заходів зросла. Тож виникає потреба у збільшенні кількості готелів та ресторанів з високою якістю обслуговування. А це спонукає до розвитку готельно-ресторанної справи, розширення туристської інфраструктури в індустрії гостинності загалом.
На форумі відомі ресторатори, готельєри, шеф-кухарі, провідні фахівці галузі гостинності зі столиці та інших українських міст ділилися власним досвідом, зокрема й зі студентами місцевих університетів та технікумів із відповідним напрямом навчання. Цікавою була інформація ректора Східноєвропейського університету Любові Шпак про те, як студентам, які опановують готельно-ресторанну справу, прищеплюють навички, навчають уміння аналізувати, формулювати і розв’язувати проблеми розвитку підприємств готельного та ресторанного бізнесу.
На форумі відбулися різноманітні дискусії та майстер-класи, які допоможуть розвинути індустрію гостинності, поставити її на сучасний рівень.