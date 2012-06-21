Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Перші фігурки у вигляді дітей, які збираються перейти дорогу, поставили біля пішохідного переходу поруч зі школою у Сєвєродонецьку. Раніше такі знаки уваги, передусім, для водіїв з'явилися на Луганщині у Сватовому та Кремінній.
Як повідомляє прес-служба Сєвєродонецької міської ради, наразі виконується цілий комплекс робіт заради безпеки руху дітей: нанесення розмітки по всьому місту, встановлення знаків пішохідних переходів, звуковопопередження та установка фігурок «школяра». Депутатським корпусом виділено кошти для придбання 16 таких макетів, які викликатимуть посилену увагу.