Рішення про призупинення до 31 грудня 2021 року чинності постанови Кабінету Міністрів від 10.07.2019 р. №822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки» ухвалено цього понеділка на позачерговому засіданні уряду. Як вважають у пресслужбі Міністерства освіти і науки, рішення від 10 липня 2019 року мало більше популістський характер і не було підкріплене наявністю коштів у бюджеті. Тому чинність цієї постанови призупинено й на цей рік (постанова Кабінету Міністрів від 15.11.2019 №1044) за браком на 2020 рік коштів на її реалізацію.

За розрахунками МОН, на реалізацію постанови уряду №822 треба додатково щонайменше 50 мільярдів гривень з бюджетів різних рівнів. У зв’язку з нестачею неінфляційних джерел фінансування для набуття чинності цієї постанови у 2021 році уряд доручив МОН, Мінекономіки, Мінфіну і Мін’юсту підготувати проєкт рішення про відтермінування її впровадження до 31 грудня 2021 року (протокол №79 засідання Кабінету Міністрів від 14.09.2020). У МОН наголошують, що рішення не скасовано, а лише відтерміновано.

Відтермінування постанови КМУ №822 не передбачає змін у чинних умовах оплати праці педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, а саме: встановлення доплат, надбавок, підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати).

Очільник освітнього відомства Сергій Шкарлет зазначив, що попри рішення минулої влади і з огляду на цьогорічні економічні труднощі, спричинені заходами боротьби з пандемією коронавірусу, цьогоріч було знайдено можливість збільшити посадові оклади всіх працівників бюджетної галузі, зокрема педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, із 1 вересня 2020 року на 5,8%.

Після схвалення урядом Верховна Рада в першому читанні вже розглянула проєкт держбюджету на 2021 рік, яким на галузь освіти передбачено спрямувати 173,8 мільярда гривень. Порівняно з цьогорічним кошторисом це більше на 34 мільярди.

«У проєкті державного бюджету на 2021 рік вказано, що посадові оклади працівників за Єдиною тарифною сіткою зростатимуть двічі: з 1 січня та з 1 липня. Отже, із січня 2021 року розміри посадових окладів працівників бюджетної галузі, зокрема освіти і науки, зростуть на 20%, а з липня — ще на 8,3%. Це збалансований і фінансово забезпечений проєкт бюджету. Тобто кошти на таке збільшення посадових окладів і заробітних плат на 2021 рік передбачено», — наголосив Сергій Шкарлет.