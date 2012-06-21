Плутон тепер вважається карликовою, а не повноцінною планетою, але від цього він не стає менш цікавим для науковців. Американські дослідники проаналізували хімічний склад Плутона, і вирішили, що далеке небесне тіло утворилося в результаті зіткнення безлічі комет.

Вважається, що планети народжуються в результаті акреції речовини протопланетного диска навколо молодої зірки. Але Плутон, як припустили вчені, міг з'явитися іншим шляхом, тому що склад карликової планети дуже схожий на склад комети Чурюмова-Герасименко. Співробітники Південно-західного науково-дослідного інституту в Техасі вважають, що Плутон є своєрідним гігантським звалищем комет.



«Гладкий лід, який покриває Долину Супутника на Плутоні – це переважно замерзлий азот. Звідки взявся такий обсяг азоту? Ми вважаємо, що вся справа в походженні Плутона – карликова планета могла утворитися з мільйонів комет, аналогічних кометі Чурюмова-Герасименко», – розповів Крістофер Гляйн один з авторів нового дослідження.



Гляйн додав, що на азот припадає до 98% маси Плутона, і цей факт не вдається пояснити звичайним процесом формування планет. Комп'ютерне моделювання показало, що цю речовину Плутон отримав в основному від комет, а на фінальний вигляд карликової планети серйозно вплинув океан рідкої води (можливо, що існував під поверхнею).

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»