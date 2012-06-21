Уже другий рік поспіль пляж «Дитячий», що у Гідропарку, отримує престижну міжнародну екологічну нагороду «Блакитний прапор».
Це означає високі стандарти ведення пляжного господарства Києва за такими критеріями, як екологічність, безпека, освіта, сучасний благоустрій.
– Це перший пляж, над яким підняли прапор в 2018 році, – повідомив народний депутат України Дмитро Білоцерковець. – Всього в цьому році «Блакитний прапор» планується підняти над 7 пляжами столиці.
У 2017 нагороду отримали три пляжі Києва. В Україні таку відзнаку мають 15 пляжів, але з прісною водою – тільки в Києві.
ДОВІДКА «УК»
«Блакитний прапор» – міжнародна нагорода, що вручається з 1987 року пляжам і причалам, вода в яких відповідає високим стандартам якості й придатна для безпечного купання. Номінація «Блакитний прапор» знаходиться під управлінням Фонду екологічної освіти (FEE), що є некомерційною неурядовою організацією. Згідно з вимогами програми, пляж повинен відповідати 32 критеріям, що стосуються екологічної освіти та інформації, якості води, екологічного менеджменту, безпеки та послуг.