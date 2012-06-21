Рівненські агровиробники, платники єдиного податку четвертої групи, від початку року поповнили місцеві бюджети на 30 мільйонів гривень єдиного податку. Як повідомив начальник Головного управління ДФС у Рівненській області Дмитро Зайцев, це майже на 50 відсотків більше, ніж торік.
Тобто, додатково місцева скарбниця отримала майже 10 мільйонів гривень.
Керівник фіскального відомства підкреслив, що зростання бюджетних надходжень від представників агарного бізнесу дозволяє територіальним громадам очікувати стабільних надходжень від цієї групи платників і в наступному фінансовому періоді. Що стосується резервів, то передусім не можна не допускати використання земель без правовстановлюючих документів.
Водночас, лише за умови детального аналізу роботи суб’єктів господарювання, офіційної держреєстрації підприємництва, повної легалізації ринку праці та обігу підакцизної продукції територіальні громади матимуть кошти для соціально-економічного розвитку.