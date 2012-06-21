Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»



Невелике угорське місто Фенешлітке, що неподалік кордону цієї країни з Україною, опинилося в центрі уваги техносвіту. Тут розпочали зводити інтермодальний залізничний комбінований термінал Схід-Захід (East-WestGate— EWG), який стане найбільшим і найсучаснішим у Європі. Про це повідомило угорське інформагентство Pressinform.

Ще однією особливістю терміналу EWG стане те, що він діятиме з застосуванням «зелених» технологій і власної мережі 5G. Через термінал, який займатиме площу 125 гектарів, за рік переправлятимуть не менш ніж 1 мільйон TEU. (Для довідки: TEU — стандартна одиниця для вимірювання корисного об’єму контейнера завдовжки 20 футів або 6,1 метра, завширшки 8 футів або 2,44 метра).

Експерти вважають, що EWG відіграватиме ключову роль у транспортуванні товарів між Європою і Азією. Порівняно з нинішніми шляхами цей шлях значно пришвидшить час доставки вантажів та забезпечить більші їх обсяги. Його вважатимуть західним напрямком Нового Шовкового шляху, який пропонуватиме альтернативні маршрути перевезень з Азії в кілька європейських країн — Німеччину, Австрію, Італію, Швейцарію, Словенію, Хорватію. «Водночас він буде швидшим за нинішні шляхи, як сухопутні, так і морські», — зазначається в повідомленні інформагентства.

Тестуватимуть обєкт, який профінансують приватними компаніями у розмірі 61 мільйон євро, у січні 2022-го. І в першому кварталі того ж року він стане діючим. Україна, ставши однією з ланок логістичного ланцюга, теж матиме економічну вигоду від діяльності найбільшого в Європі наземного залізничного терміналу.