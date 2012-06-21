Вулкан Етна, розташований біля сицилійського міста Катанія, викинув в небо стовп лави, після чого вона стала повільно стікати з двох його розломів. Етна є найбільшим з діючих нині європейських вулканів, причому його виверження не можна назвати рідкісним явищем.
Почалося виверження найбільшого активного вулкана Європи Кадри з відео:
Фахівці підкреслюють, що для людей, які проживають на порівняно невеликій відстані від вулкана, виверження загрози не представляє. Тим часом, в мережі з'явилося відео, на якому можна спостерігати за викидами лави і її рухом.
ДОВІДКА «УК»
Висота вулкана Етна на 2019 рік становить 3 295 метрів, що робить його найбільшим діючим вулканом на території не тільки Італії, але і всієї Європи. Етна відноситься до вулканів з безліччу затверділих шарів лави та вулканічного попелу, для яких характерна конічна форма. Вулкани такого роду вивергають густу в'язку лаву, через що вона найчастіше застигає раніше, ніж встигає розповсюдитися на велику відстань.
Грецькі міфи свідчать, що, Афіна в битві олімпійських богів і гігантів придавила горою Етна безсмертного гіганта Енкелада. Стародавні греки уявляли, що вулкан починає вивергатися, коли гігант намагається вибратися на поверхню.
Етна «прокидається» досить часто - в 2011, 2012 і 2013 роках було зафіксовано по три виверження цього вулкана, а також він викидав у повітря лаву і попіл в грудні 2015-го, травні 2016- го, лютому 2017 го і серпні, а потім грудні 2018 року.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»