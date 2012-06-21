Пори року бувають не тільки на Землі, але і на інших планетах Сонячної системи. Про це повідомляють вчені NASA, підкріплюючи свої слова фотографіями, які свого часу надіслав на Землю космічний апарат «Кассіні», який пропрацював 13 років на орбіті Сатурна.



Початок весни пов'язаний з такою астрономічною подією, як весняне рівнодення – в цей день Сонце переходить з південної півкулі небесної сфери у північну. Так відбувається не тільки на Землі, але і на інших планетах – зокрема, на Сатурні. У випадку з Сатурном весняне рівнодення стає цікавішим завдяки кільцям планети.



Кільця Сатурна у день рівнодення газового гіганта видно з Землі як укорочені. Але апарат «Кассіні» який працював на орбіті Сатурна з 2004 по 2017 рік, «бачив» дещо іншу картину. У період рівнодення, коли Сонце переходить через екватор Сатурна, кільця планети утворюють тонку тінь на поверхні гіганта, що виглядає з орбіти дуже ефектно.



Фотографії, на яких вчені NASA побачили початок весни на Сатурні, були отримані міжпланетної автоматичної станцією «Кассіні» в 2009 році, через добу після весняного рівнодення на Сатурні. Фахівцям довелося добре попрацювати, щоб скласти окремі кадри у фінальну мозаїку, однак результат вийшов більш ніж вражаючим.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»