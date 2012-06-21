Ідеться про апеляційну скаргу Мін’юсту до Шостого апеляційного адміністративного суду у справі про визнання протиправною та нечинною постанови Кабінету Міністрів від 22.05.2019 №437 «Питання українського правопису».

«Представляючи інтереси уряду, ми вважаємо незаконним відповідне рішення ОАСК та почали процедуру його оскарження в апеляційній інстанції. На підставі норм Закону «Про Кабінет Міністрів України» уряд наділено повноваженнями із забезпечення проведення державної політики у сфері розвитку й функціонування державної мови у всіх галузях, а також повноваженнями щодо спрямування та координації роботи міністерств і інших центральних органів виконавчої влади у вказаній сфері. Тож ухвалюючи постанову про правопис Кабмін мав повноваження схвалити його нову редакцію», — цитує слова заступниці міністра юстиції Валерії Коломієць пресслужба відомства. За її словами, позивачі в цій справі не навели жодних доказів того, що цією постановою уряду було порушено їхні власні права, свободи та інтереси.