Податківцями Донеччини встановлено завдання збитків бюджету на суму 7,7 млн гривень.
Внаслідок шахрайських дій невстановленими особами здійснено крадіжку електронного цифрового підпису підприємства реального сектору економіки та привласнено суму ліміту в СЕА ПДВ. У результаті подальшого незаконного використання податкового кредиту бюджету завдано збитків у сумі понад 7 млн грн.
Матеріали долучено до кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ст. 129 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Пресслужба Державної податкової служби України