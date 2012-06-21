Найпопулярнішими туристичними містами України зі стійким попитом на житло є Київ і Львів. Сюди в будь-який час року їдуть туристи, щоб оглянути всі визначні місця. А також молодь, щоб зануритися в світ столичної тусовки або романтику «українського Парижа». Згідно з дослідженням сервісу подобової оренди квартир Apartila, 80% туристів віддають перевагу квартирам, і тільки 20% вибирають готелі для короткострокової оренди.
Добові квартири в Києві
Найчастіше подобову квартиру в Києві обирають за її розташуванням. Дуже популярні варіанти біля метро або в межах 3-5 хвилин від нього. Пояснити це можна тим, що переміщатися Києвом зручніше на метро, ніж наземним транспортом.
У кого зворотний квиток на ранковий потяг, той завжди намагається вибрати житло ближче до вокзалу. Це теж популярна локація розташування подобової квартири в столиці. У власників краще уточнювати, біля залізничного або автовокзалу вона знаходиться, бо вокзали знаходяться в різних місцях столиці.
Ще багато хто шукає варіанти в зонах загального користування:
• біля площі Незалежності;
• на Хрещатику;
• в Печерському районі.
Добова оренда київських квартир на спеціалізованих сайтах обійдеться від 200 до 4000 грн за добу. Якщо виділити цінові групи в залежності від кількості кімнат, то:
• зняти 1-кімнатну квартиру коштуватиме 200-950 грн на добу;
• 2-кімнатну – 300-1400 грн на добу;
• 3-кімнатну – 650-3700 грн на добу;
• 4-кімнатну і більш – 1350-4000 грн на добу.
Найбільш ходові – 1-2 кімнатні квартири. 3-4 кімнатні зазвичай цікавлять великі компанії або делегації.
Добові квартири у Львові
Найпопулярніші подобові квартири Львова розташовані в Старому Місті або його околицях. Орієнтиром можуть бути локації:
• площа Ринок;
• проспект Свободи;
• Оперний театр;
• пам'ятник Данилу Галицькому.
Через високий попит житло в історичному центрі Львова обходиться для відпочиваючих дорожче, ніж десь на околиці, в межах 15-20 хвилин їзди громадським транспортом. Якщо це для вас не принципово, то можна шукати дешеву квартиру на околиці, а до туристичного центру добиратися на маршрутці.
Добова оренда квартир у Львові буде коштувати від 150 до 3000 грн за добу. Так однокімнатна обійдеться від 150 до 1900 грн/добу, двокімнатна – 250-3000 грн/добу, трикімнатна – від 300 грн/добу.
Ми знайшли дуже цікавий варіант безпосередньо на площі Ринок, 12/9 за 350 грн в день. Квартира 1-кімнатна і розташована навпроти головного входу в Ратушу. Ціна вказана для 2-х осіб. У квартирі є все необхідне: інтернет, телевізор, гаряча вода, холодильник, кухонна техніка та приладдя. Умови господаря: мінімальний термін проживання – 2 дні.
На що варто звертати увагу при виборі квартири
Наявність і перелік доступних зручностей. Без таких речей, як високошвидкісний Wi-FI або кондиціонер, вже складно собі уявити особистий комфорт. Як правило, це дві перші речі, на які звертають увагу при оренді житла. Особливо в літній період.
З'ясуйте, чи є в квартирі гаряча вода, телевізор і холодильник. Не буде зайвою і кухонна техніка для розігріву або приготування їжі.
Любителі подорожувати з домашніми тваринами: собачками, котами, ласками, шиншилами – повинні переконатися, що власник не проти гостей з «живністю».
А для осіб, що перебувають у відрядження, кому потрібно здати квитанцію в бухгалтерію для компенсації витрат, господарі часто пропонують повний пакет документів від ФОП 3-ї групи. Зазвичай так і пишуть в описі: «Повний пакет документів за запитом».