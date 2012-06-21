Цьому сприяє обласний конкурс «Краща торгова марка Поділля», який 12 років поспіль проводять в області задля розвитку економіки, поліпшення якості продукції та відзначення кращих виробників за їхній внесок у популяризацію області в Україні і за її межами. До участі у ньому долучаються підприємства всіх форм власності, які виробляють високоякісну продукцію та приділяють належну увагу насиченню споживчого ринку.
«У поточному році відбір переможців здійснювали за дев’ятьма номінаціями. Відповідний пакет документів на розгляд конкурсної комісії подали 23 підприємства різних галузей виробництва. Нам приємно завважити, що в області багато підприємств виробляють високоякісну продукцію, яка користується попитом не тільки на теренах нашої країни, а й за кордоном. Завдяки цьому Вінницька область має позитивне сальдо зовнішньої торгівлі та зростаючу тенденцію обсягів експорту до країн ЄС», — зазначив директор департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації Володимир Мережко.
За результатами роботи конкурсної комісії, які в багатьох позиціях збіглися з онлайн-голосуванням, що здійснювалось на сайті облдержадміністрації, переможцями визнано 12 підприємств. Невдовзі відбудеться нагородження з врученням диплома і статуетки переможця регіонального конкурсу й сертифіката на право використання в рекламно-інформаційних цілях маркування своєї продукції як «Краща торгова марка Поділля» упродовж усього року. Переможець матиме змогу взяти участь у виставці «Продіндустрія» з 50-відсотковою знижкою, яка відбудеться в експоцентрі Вінницької торгово-промислової палати.