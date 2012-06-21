Цими днями діти, які завітали на головну площу Сєверодонецька, мали змогу на деякий час стати водіями, лікарями, хіміками, перукарями, кондитерами, пожежниками, будівельниками. Загалом понад 20 професій та безліч цікавих завдань і конкурсів підготували для школярів фахівці служби зайнятості, центру професійно-технічної освіти та навчальних закладів регіону. Спецтранспорт для знайомства з професіями надали станція невідкладної швидкої допомоги, Національна поліція та рятувальна служба.
«Сподіваємося, це свято професій допоможе вам у майбутньому зробити точний вибір фаху», — звернувся до дітей директор Луганського обласного центру зайнятості Сергій Болотський.
Діти з пришкільних оздоровчих таборів за допомогою дорослих проводили хімічні експерименти, знайомилися з особливостями різних професій, змагалися у спритності та розважалися разом з аніматорами. І за активну участь у конкурсах отримували спеціальні жетони, які потім обмінювали на подарунки. У службі зайнятості кажуть, що таке свято дуже сподобалося всім і відтепер стане традиційним.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»