Луганська філармонія провела концерт за участі диригента з Австрії. Виступ Академічного симфонічного оркестру було присвячено Дням Європи, і артисти запросили всіх присутніх у неймовірну музичну подорож навколо світу з диригентом Вольфрамом Розенбергером.
У виконанні оркестру прозвучали твори композиторів Вольфганга Амадея Моцарта та Отторіно Респігі, Йоганна Штрауса і Яна Сібеліуса, Джорджа Вільямса і Джорджа Гершвіна. Яскравості виконанню додав доктор музикознавства Віденського університету Вольфрам Розенбергер, який не лише диригент, а й концертував як тубіст в оркестрах оперних театрів, а нині пише наукові праці для Musicologia Austriaca, член комісії й журі в музичній школі, союзі духової музики, на конкурсі виконавців La Musica.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»