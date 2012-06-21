З огляду на стан НАЕК «Енергоатом» Президент Володимир Зеленський вимагає невідкладно врегулювати питання заборгованості перед компанією за поставлену електроенергію, що забезпечить її подальшу стабільну роботу та фінансування програми капітальних інвестицій, спрямованих на розвиток та підтримання безпеки експлуатації АЕС. Він переконаний, що уряду потрібно посилити виконання функцій з управління НАЕК відповідно до указу Президента «Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики» від 22 вересня 2020 року та пришвидшити розроблення й ухвалення необхідних законодавчих змін. Про це йшлося під час наради щодо розв’язання проблем НАЕК, інформує Офіс глави держави.

Присутній на нараді Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін вживає заходів щодо врегулювання питання погашення заборгованості перед компанією, корпоратизації та передачі функцій з управління компанією уряду, що покращить її фінансове становище, підвищить якість управління.

За його словами, фінансовий стан НАЕК обговорювали напередодні за участі представників Міністерства фінансів, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. За підсумками наради видано доручення щодо розв’язання проблем підприємства.

Укренерго разом з Енергоатомом повинні розробити план дій щодо погашення заборгованості перед атомною генерацією, яка утворилася після запровадження в Україні нової моделі оптового ринку електричної енергії. Енергоатом спільно із профільним парламентським комітетом має опрацювати шляхи погашення заборгованості, яка утворилася перед держпідприємством до 1 липня 2019 року, інформує департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

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