Таку назву має фотовиставка-календар, яку в Сумах організувала ГО «Серця Кіборгів» за сприяння Сумської облдержадміністрації. Її герої — діти учасників АТО, які віддали життя за Україну.
За словами голови ГО «Серця Кіборгів» Анатолія Свирида, ця виставка вже побувала в багатьох областях України і за кордоном, зокрема у Брюсселі. І скрізь знаходить теплий відгук у серцях відвідувачів. Окремим розділом на ній представлено світлини з формування батальйону, який захищав донецький аеропорт, його бойових побратимів і тих, кого, на жаль, уже немає з нами.
Під час презентації відвідувачі мали змогу переглянути фільм «Воїни духу», знятий волонтерами і присвячений останнім хвилинам нового термінала донецького аеропорту.