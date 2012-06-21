З музею-садиби В’ячеслава Чорновола у Вільхівці Звенигородського району на Черкащині зникло бронзове погруддя. Як розповів завідувач садиби-музею В’ячеслава Чорновола Василь Стрижиус, його викрали вночі, хоч садиба розміщена біля автотраси, де постійно їздять машини. Повідомлення про те, що нема погруддя, йому надійшло рано-вранці: о шостій ішов перехожий, побачив і зателефонував. Прибігши на місце, завідувач побачив повалений постамент і відсутність самого пам᾽ятника.
За рік садибу Чорновола відвідує близько 4 тисяч осіб. Багато людей приїздить із Західної України. Родинне гніздо провідника українського національно-визвольного руху приїжджали побачити китайці, німці, португальці, навіть африканці...
Звістка про варварство схвилювала багатьох людей. Обурений негідним вчинком крадіїв син В᾽ячеслава Максимовича — Тарас Чорновіл. «Спиляли погруддя просто й безперешкодно, бо музей не охороняється», — написав він у Facebook. І з гіркотою додав:»Нема в Україні жодного музею В’ячеслава Чорновола. Київський меморіальний, саме як музей, а не кімнату зі стендами, знищено пару років назад. А музей у Вільховці — це лише меморіальна частина: вчительська хата, в якій жили батьки та провів дитинство й юність він сам». «Для незлічимих матеріалів, які ми могли б передати музею, є місце лише на кількох перекидних стендиках, які вдалося розмістити тільки в ґанку», — зауважив він. «Багато разів писали ми в усі інстанції про необхідність зведення поруч невеликої споруди, де б можна було розмістити експозицію, проводити якісь заходи, розмістити працівників, сторожа, врешті-решт», — поскаржився Тарас В᾽ячеславович. — «До 80-річчя батька, яке відзначали 24 грудня 2017 року, родина Чорноволів приготувала цілий план заходів, зокрема і відновлення повноцінної роботи київського меморіального кабінету, але Верховна Рада цього не ухвалила».
Нині музей охороняється сигналізацією, а сторожа тут не передбачено. Очевидно, крадіїв цікавив кольоровий метал. В останні роки таких випадків в Україні не бракує. Так уже повелося, що викрадачів пам’ятників знаходять і карають рідко, можливо, й тому крадіжки не припиняються. Ось і лишаються невідомими ті, хто три роки тому вирізали бронзове ягня з пам’ятника «Мені тринадцятий минало» в Шевченковому на Звенигородщині. Позаторік, навіть не зважаючи на камери спостереження, вандали зняли погруддя Тарасу Шевченку в центрі Зеленої Діброви Городищенського району. У березні цього року вкрали бронзове погруддя Лесі Українки з фасаду Музею видатних діячів української культури в Києві. А ось погруддя Михайла Коцюбинського, що зникло в Чернігові, таки знайшли. Як і крадіїв, які планували здати його на металобрухт. Проте у більшості випадків злочинні вчинки крадіїв залишаються таємницею. Можливо, цього разу їм не поталанить?
У Вільхівці працювала поліція з району та області. Ретельно оглядали місце злочину, працювали з жителями села. Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко наголосив: «Такі об'єкти, як будинок-музей В’ячеслава Чорновола, треба брати під охорону». Він закликав Національну поліцію швидко розслідувати викрадення погруддя.