Влада Ізраїлю прийняли рішення відкрити для громадського доступу споруди в палаці-фортеці царя Ірода, так званий Іродіон. Музей є надзвичайно популярним туристичним надбанням Ізраїлю, знаходиться недалеко від Віфлеєму на Західному березі річки Йордан.

За версією археологів, цар-тиран римської епохи похований саме тут. Вчені вважають, що в кінці свого життя Ірод вирішив «поховати» свій палац, використовуючи землю з найближчого пагорба. Причому розпорядився зробити так, щоб навіть контур споруди не був помітний.

Як пише Daily Mail, міністерство природи і парків Ізраїлю відкриває палац після тривалої і копіткої роботи археологів. Туристи вперше побачать аркові сходи Іродіона, фойє і приватний театр на 300 місць. Вхідна група прикрашена смугастими фресками. Їх оригінальний каштановий, зелений і чорний кольори створюють візерунки, що імітують мармурові панелі відповідно до королівського стилю Іудеї.

Біля підніжжя сходів з іншого боку могили знаходиться королівська кімната для побачень. Як розповів археолог з Єврейського університету Рой Порат, який брав участь у розкопках, саме в її стінах в 15-му році до н.е Ірод зустрічався з Марком Агріппою, сподвижником Цезаря Августа.

«Це був надзвичайно важливий візит для Ірода. Для цього він наказав оновити кімнату для побачень, включивши серію малюнків, що імітують відкриті вікна і зображують завоювання Єгипту Агріппою », – каже Рой Порат.

Археолог зазначив, що палац був єдиним місцем, яке Ірод назвав на честь себе, і де він вирішив упокоїтися після смерті. Хоча, за словами фахівця, скептики і відкидають останнє твердження, відзначаючи, що генетичні аналізи знайдених решток ще не проводилися. Бажання Ірода перетворити пишний палац у величезний похоронний пагорб, допомогло зберегти його для нащадків і захистити це місце протягом 2000 років.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»