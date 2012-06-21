Інженери з Мічиганського університету створили найменший комп'ютер у світі об'ємом всього 0,04 кубічних міліметра. Як повідомляє N+1, у пристрої встановлений 32-бітний ARM-процесор і датчик температури, які отримують енергію і вхідні сигнали через світлові імпульси, а також передають дані про температуру через вбудований світлодіод.
Комп'ютер також обладнаний енергозалежною оперативної пам'яттю, датчиком температури і оптичною схемою з фотовольтаїчного елемента і світлодіода, яка дозволяє чіпу приймати енергію і вхідні сигнали через світлові імпульси, а також відправляти вихідний сигнал таким же чином. Оскільки споживання чіпа складає всього 16 нановат, одержуваної через фотовольтаїчний елемент енергії достатньо для його роботи.
Датчик температури передає процесору дані про температуру у вигляді імпульсів з відповідним часовим інтервалом, які процесор порівнює з імпульсами з постійним інтервалом, одержуваними від базової станції через світлові сигнали. Розробники стверджують, що точність вимірювання температури складає 0,1 градуса Цельсія. Інженери пропонують використовувати чіп для вимірювання різниці температур в тканинах, що може вказувати на наявність злоякісної пухлини.
Разом з тим, автори розробки сумніваються в тому, чи можна назвати їх пристрій комп'ютером, оскільки він може приймати вхідний сигнал, проводити обчислення і видавати результат у вигляді вихідного сигналу, але не має постійної пам'яті і не може зберігати дані без зовнішнього живлення.