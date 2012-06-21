На виставці Rail Live показали прототип першого британського водневого поїзда. Можливо, водневий поїзд почне їздити залізницями Великобританії вже в цьому році.
Прототип водневого поїзда HydroFlex, представлений на виставці Rail Live 2019, був створений фахівцями з Бірмінгемського залізничного дослідного центру і компанії Porterbrook.
HydroFlex, як повідомляє IEEE Spectrum, це модифікований електропоїзд класу 319, що є гібридним поїздом, він працює на електриці від електромережі (отримуючи електрику через дроти або через контактну рейку), і на водневому паливному елементі. Останній встановлений в одному з чотирьох вагонів HydroFlex (вагон обладнаний 100-кіловатним паливним осередком, літій-іонними акумуляторами і 20 кілограмами скрапленого водню).
Наразі HydroFlex фахівці випробували лише на залізничному випробувальному полігоні в Уорікширі. Втім, вже в цьому році, як передбачається, поїзд тестуватимуть і на основній британській залізничній мережі, за підтримки міністерства транспорту.
Перший у світі водневий поїзд запустили в роботу у вересні минулого року в Німеччині – батьками новинки стала європейська залізнична компанія Alstom.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»