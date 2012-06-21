Восени нинішнього року компанія Apple випустить три нових iPhone. Їх макети вже опинилися в розпорядженні порталу Macotakara, який із задоволенням продемонстрував їх на відео, а заодно і порівняв з пристроями нинішнього покоління.
Відеоролик з усіма подробицями показує макети пристроїв, які ретельно відтворені за деякими кресленнями для службового користування, які були опубліковані в інтернеті кимось із учасників ланцюжка азіатських постачальників компанії Apple. Отже, згідно з цими даними, новий 5,8-дюймовий iPhone X (або XI?) Зразка 2018 роки отримає розміри 143,65 х 72,03 х 7,69 міліметра. Новий 6,4-дюймовий iPhone (X Plus?) Отримає розміри 157,53 x 77,44 x 7,85 міліметрів - iPhone 8 Plus, наприклад, приблизно на 1 мм коротший, на 1 мм ширший і приблизно на 0,35 мм товщий. Швидше за все, він отримає таку ж камеру, як і у нинішнього iPhone X. Нарешті, третім апаратом стане якийсь 6,0-дюймовий iPhone (SE 2?) З РК-дисплеєм розміром 150,91 x 75,72 х 8,47 міліметрів.