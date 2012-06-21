Полегшена версія додатка Google стала дуже затребуваною серед користувачів. Повідомляється, що її встановили понад 500 мільйонів разів.

Нагадаємо, що в 2017 році Google представила додаток Google Search Lite. Згодом його було вирішено перейменувати в Google Go, так само як і інші полегшені версії програм компанії. За 4 роки існування в Google Play програму скачали майже 500 мільйонів разів

Відзначимо, що Google Go встановлено в смартфонах, що працюють на базі Android Go Edition за замовчуванням. Також його можуть встановити всі власники смартфонів на базі Android.

Відзначимо, що цей додаток підійде для людей, які проживають в регіонах з повільним інтернетом. У ньому реалізовані майже всі опції стандартного додатка Google, при цьому він займає не більше 8 Мб.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ,

для «Урядового кур’єра»