Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

Вже більше 9 тисяч порушень зафіксували співробітники поліції Донеччини з початку введення карантину через поширення коронавірусної інфекції. Ними ж складено понад 6 тисяч адміністративних матеріалів. Як уточнили в Головному управління Національної поліції України в Донецькій області, на території регіону через порушення карантинних обмежень правоохоронці припинили роботу 162 закладів, зокрема 11 нічних клубів, які приймали відвідувачів у заборонений час.

«Відносно керівників таких закладів складено 2 тисячі 253 адміністративних протоколів за ч.1. ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей)», — повідомили в обласному главку поліції.

Зважаючи на складну ситуацію, для охорони публічного порядку на Донеччині задіяли близько 1300 співробітників поліції. А 43 мобільні групи правоохоронців перевіряють суб’єктів господарської діяльності. Також охоронці порядку активно проводять профілактичну роботу для протидії поширення ковіду.