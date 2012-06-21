Близько 140 кримінальних проваджень за фактами катувань, незаконних затримань та обшуків на території тимчасово окупованого Криму розслідують вітчизняні правоохоронці. Про це заявив на прес-конференції начальник відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Максим Кандзьоба. Кримінальні провадження було відкрито з 2014 року переважно за ст. 127 (Катування), ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 162 (Порушення недоторканності житла) КК України. Розслідує їх слідчий відділ Головного управління Національної поліції в АРК та м. Севастополь, розташований в Одесі. Статус потерпілих, повідомляє УНІАН, у цих провадженнях мають переважно кримські татари й проукраїнські активісти.
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