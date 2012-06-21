Об'єкти старовини, набережна, рекреаційні зони, «живі» фонтани, арт-декор, інсталяції, ландшафти – таких туристичних візитівок в столиці останнім часом побільшало.
Коротко про тур
Київ завжди був багатий на враження й може пишатися не тільки Софією Київською – тисячолітнім символом Української держави, Києво-Печерською Лаврою та іншими пам’ятками історії. Розкрити для себе хоча б дещицю секретів визначних історичних місць й захопитись величною красою міста та його околиць можна, тільки піднявшись в небо.
Чому ще обирають політ на вертольоті над Києвом:
♦ щоб отримати яскраві враження;
♦ щоб замовити незвичний подарунок;
♦ щоб швидко порахувати золотоверхі куполи на Лаврі;
♦ щоб побачити серце Києва з висоти пташиного польоту.
Велика оглядова вертолітна екскурсія – це спосіб порівняно недорого з висоти 500 метрів протягом лічених хвилин оцінити чудову природу й переваги життя у Києві.
Зі слів задоволених пасажирів, навіть буденні пейзажі Києва з неба сприймаються зовсім інакше. Політ на вертольоті триває майже годину (маршрут та час екскурсії можна коригувати). Вартість залежить від типу вертольота, кількості пасажирів та часу, що вони провели у повітрі.
Чого очікувати туристам
З пілотом вас познайомлять перед вильотом. Перед польотом він проведе короткий інструктаж. Ознайомившись з усіма технічними нюансами, пасажири отримають авіа гарнітуру і займуть свої місця на борту. Після цього вертоліт підніметься в небо над Трухановим островом, Київським морем, Аркою дружби народів, Гаванським і Південним мостами, островом Муромець. Гості столиці побачать з висоти Оболонську набережну, Київську ГЕС та інші краєвиди.
Під час польоту:
♦ Слухайте уважно пілота.
♦Не порушуйте правила безпеки.
♦ Насолоджуйтесь панорамним видом історичних пам'яток.
♦ Фотографуйте.
Поради пасажирам
1. Навушники, що поглинають шум, гарантують, що ви зможете почути одне одного та пілота, який інколи дає влучні або проникливі коментарі.
2. У день польоту не забудьте взяти з собою паспорт.
3. Посадка у вертоліт проводиться тільки в супроводі представника компанії.
4. Перед вильотом просимо залишити вдома або в автомобілі всі габаритні речі й заборонені до перевезення предмети.
5. Ми не приймаємо до посадки осіб у стані сп'яніння.
Польоти виконуються щодня. Фактичний час у повітрі залежить від погодних умов та розробленого маршруту. Плата за послуги майданчика з пасажирів не стягується.
Зелені легені міста різко контрастують з твердим бетоном навколишнього середовища. Політ на вертольоті в Києві – це ідеальний шанс для туриста побачити місто, або найкращий спосіб відсвяткувати особливу подію. Погляньте на столицю України по-іншому під час приватного туру на вертольоті. Створіть рідним ідеальний настрій, споглядаючи столицю з висоти. Детальний маршрут, вартість та тривалість екскурсії уточнюйте на сайті при замовленні екскурсії.