Об'єкти старовини, набережна, рекреаційні зони, «живі» фонтани, арт-декор, інсталяції, ландшафти – таких туристичних візитівок в столиці останнім часом побільшало.

Коротко про тур

Київ завжди був багатий на враження й може пишатися не тільки Софією Київською – тисячолітнім символом Української держави, Києво-Печерською Лаврою та іншими пам’ятками історії. Розкрити для себе хоча б дещицю секретів визначних історичних місць й захопитись величною красою міста та його околиць можна, тільки піднявшись в небо.

Чому ще обирають політ на вертольоті над Києвом:

♦ щоб отримати яскраві враження;

♦ щоб замовити незвичний подарунок;

♦ щоб швидко порахувати золотоверхі куполи на Лаврі;

♦ щоб побачити серце Києва з висоти пташиного польоту.

Велика оглядова вертолітна екскурсія – це спосіб порівняно недорого з висоти 500 метрів протягом лічених хвилин оцінити чудову природу й переваги життя у Києві.

Зі слів задоволених пасажирів, навіть буденні пейзажі Києва з неба сприймаються зовсім інакше. Політ на вертольоті триває майже годину (маршрут та час екскурсії можна коригувати). Вартість залежить від типу вертольота, кількості пасажирів та часу, що вони провели у повітрі.

Чого очікувати туристам

З пілотом вас познайомлять перед вильотом. Перед польотом він проведе короткий інструктаж. Ознайомившись з усіма технічними нюансами, пасажири отримають авіа гарнітуру і займуть свої місця на борту. Після цього вертоліт підніметься в небо над Трухановим островом, Київським морем, Аркою дружби народів, Гаванським і Південним мостами, островом Муромець. Гості столиці побачать з висоти Оболонську набережну, Київську ГЕС та інші краєвиди.

Під час польоту:

♦ Слухайте уважно пілота.

♦Не порушуйте правила безпеки.

♦ Насолоджуйтесь панорамним видом історичних пам'яток.

♦ Фотографуйте.

Поради пасажирам

1. Навушники, що поглинають шум, гарантують, що ви зможете почути одне одного та пілота, який інколи дає влучні або проникливі коментарі.

2. У день польоту не забудьте взяти з собою паспорт.

3. Посадка у вертоліт проводиться тільки в супроводі представника компанії.

4. Перед вильотом просимо залишити вдома або в автомобілі всі габаритні речі й заборонені до перевезення предмети.

5. Ми не приймаємо до посадки осіб у стані сп'яніння.

Польоти виконуються щодня. Фактичний час у повітрі залежить від погодних умов та розробленого маршруту. Плата за послуги майданчика з пасажирів не стягується.

Зелені легені міста різко контрастують з твердим бетоном навколишнього середовища. Політ на вертольоті в Києві – це ідеальний шанс для туриста побачити місто, або найкращий спосіб відсвяткувати особливу подію. Погляньте на столицю України по-іншому під час приватного туру на вертольоті. Створіть рідним ідеальний настрій, споглядаючи столицю з висоти. Детальний маршрут, вартість та тривалість екскурсії уточнюйте на сайті при замовленні екскурсії.