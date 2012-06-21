Жителька Донеччини передала кінологічному центру обласної поліції 12 молодих вівчарок. Такий подарунок власниця розплідника зробила до 100-річчя працівників кримінального розшуку, який відзначають 15 квітня. За її словами, вона хоче, щоб службові пси допомагали правоохоронцям захищати прифронтовий край і його жителів від тероризму, збройної агресії та інших загроз. Вчинок дуже доречний і корисний, бо внесок чотирилапих сищиків в успішну роботу управління обласного кримінального розшуку важко переоцінити: з початку року вони допомогли розкрити понад 100 злочинів. Після відповідної підготовки пси долучаться до служби у структурних кінологічних підрозділах Краматорська, Бахмута й Маріуполя. Усього у кінологічному центрі поліції Донецької області проходять підготовку 50 хвостатих помічників, сертифікованих за різними напрямами: пошук зброї та вибухівки, виявлення наркотичних речовин. А ще є розшукові пси, які за запахом здатні відшукати будь-яку людину чи річ.
«Цього року плануємо створити ще один структурний підрозділ — у Волновасі. Формуємо штат кінологів для оперативного перекриття всієї території обслуговування Волноваського відділу поліції, зокрема прифронтової зони. Прагнемо, щоб у майбутньому кінологічні розрахунки були в кожному районі для оперативного реагування на всі події», — розповів заступник начальника кінологічного центру поліції Донеччини Віктор Козаков.