Польський Центр серцевих хвороб в місті Забже зібрав національну базу даних хвороб серця, аналіз якого дозволив зробити кілька цікавих висновків.
Зокрема, з'ясувалося, що серце не любить понеділки. Як відомо, один з факторів, що збільшує ризик інфаркту, – стрес на роботі. Тому 17% інфарктів відбуваються саме в перший робочий день після вихідних. На інші дні – від вівторка до п'ятниці – припадає близько 15% таких випадків. А у вихідні – тільки 11-12%.
Крім цього, раніше було прийнято вважати, що більшість інфарктів трапляється вранці. Аналіз польських кардіологів спростував цю думку. Як виявилося, на ранкові години з 06:00 до 12:00 припадає 27% інфарктів, а на період між полуднем і 18:00 – 35%. Увечері напади трапляються у 22% сердечників, а ніч – найбезпечніший час.
Примітно, що, незважаючи на низький ризик серцевого нападу в дні і години відпочинку, період відпустки і подорожей не відноситься до найблагополучніших. У перший і останній день відпустки ризик інфаркту, навпаки, підвищується в кілька разів. «Поїздки в тропічні країни, стрес, пов'язаний з тривалою подорожжю, фізичне й емоційне напруження в перші і останні дні відпустки, екстремальні види спорту без попередньої підготовки – все це фактори ризику», – пояснив кардіолог з Центру серцевих хвороб Маріуш Гасєр.
Високі температури також не обіцяють нічого хорошого сердечникам. Після 20 градусів вище нуля ризик інфаркту підвищується в геометричній прогресії з кожним градусом. Але і морози теж відносяться до факторів ризику. Особливо шкідливі різкі перепади температури. Якщо вийти в піжамі на мороз, ймовірність інфаркту набагато вища, ніж якщо одягнутися тепло.
Але головний ворог серця не холодна погода, а наслідки спроб людини зігріти свої будинки, опалюючи їх неякісним вугіллям або сміттям. Як відомо, через це в містах з'являється смог. За даними польських кардіологів, в періоди, коли якість повітря залишає бажати кращого, кількість інфарктів в лікарнях підвищується на 12%.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»