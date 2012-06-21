Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»



На головному маршруті «Кільцевий» у Полтаві побільшало нових тролейбусів від виробника з Черкас, куплених за позичені у Європейського банку реконструкції і розвитку кошти. Всього купили сорок машин, та поки що завод-виробник виготовив їх тільки половину. Наступну партію з двадцяти тролейбусів поставлять до кінця 2020 року. Частина нових тролейбусів уже перевозить пасажирів. Ще якусь їх кількість наразі дообладнують на базі КП «Полтаваавтоелектротранс» і готують до експлуатації. Коли місто отримає чергову партію тролейбусів, ними у першу чергу замінять старі машини на полтавських околицях, які вже відпрацювали свій ресурс.

Разом із тролейбусами, Полтава отримає з Черкас і певну кількість запчастин та обладнання. Планували, що завод-виробник організує в Полтаві й відповідні курси з підготовки водіїв тролейбусів, але це питання полтавці вирішили самостійно.

За словами директора підприємства КП «Полтаваавтоелектротранс» Євгенія Зайцева, на цей час у місті над Ворсклою на ранкову зміну виходить 56 тролейбусів.