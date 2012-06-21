До кінця цього року в Полтаві встановлять 360 камер системи відео нагляду в межах програми «Безпечне місто». На цей момент у місті поки що встановили 40 таких камер. Камери будуть запрограмовані спеціальним алгоритмом, який дозволятиме розпізнавати обличчя та поведінку людей, а також кольори та номери автомобілів. Цю систему спільно створюють Полтавська міськрада й обласна поліція. Кошти на камери надійдуть з бюджету Полтави.
Перший тендер на встановлення системи було оголошено у липні 2016-го року. Тоді очікувана вартість становила 14 мільйонів гривень. Через півроку тендер скасували, а в серпні 2017-го оголосили новий, де вартість робіт склала вже 24,6 мільйона гривень. Його виграла одна охоронна компанія. У вересні минулого року управління ЖКГ підписало договір із цим підприємством. Згідно з тендерною документацією планували встановити 317 камер, тепер їхня кількість зросте до 360.
У травні начальник управління ЖКГ Полтавського міськвиконкому Сергій Сінельнік на депутатській комісії повідомив, що вже в серпні всі камери будуть встановлені і їх під єднають до мережі.