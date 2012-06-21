Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

У 2021 році міська влада Полтави планує скористатися позикою міжнародної фінансової інституції — Європейського інвестиційного банку й за ці кошти, приблизно 11 мільйонів євро, замінити тролейбусні контактні мережі, а їх по місту 73 кілометри, капітально відремонтувати всі наявні тягові підстанції й купити двадцять нових тролейбусів із значним запасом автономного ходу. Це потрібно для покращення ситуації з пасажирськими перевезеннями. У місті над цим системно працюють ось уже два чи три роки.

Представники Полтавської міської ради стверджують, що з Європейським інвестиційним банком вигідно співпрацювати, тому, що в них лояльна кредитна політика. Позичене можна віддавати протягом тридцяти років і під незначні відсотки. Цією ж програмою планує скористатися й промисловий Кременчук.

По Україні за кошти зазначеного банку планують придбати 369 одиниць техніки, в тому числі 65 електробусів і десять трамвайних вагонів. За попередніми підрахунками, вартість проєкту складе понад чотириста мільйонів євро.