Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»



На Полтавщині люди не збираються миритися з необґрунтовано встановленою ціною на природний газ та його доставку, і попереджають монополістів-газовиків та місцеву владу, що вдадуться до протестів, якщо до них не прислухаються і не знизять ціни.

Відповідну вимогу керівникам області й народним депутатам передадуть сьогодні. Про це повідомили представники кількох громадських організацій, які перед вихідними провели мітинг перед спільною адмінбудівлею ОДА й обласної ради. У спільній резолюції вони зокрема зазначають, що собівартість газу власного видобутку, 75% якого видобувається на Полтавщині та Харківщині, складає 1,8—2,0 гривні за кубометр. Максимальна надбавка не повинна перевищувати 15%. А газовики продають землякам газ по 9 гривень. Плата за транспортування наразі становить 2,3—2,5 гривні. Хоча вона взагалі незаконна, тому що усі мережі свого часу прокладали коштом або обласної ради або місцевих жителів. Потім ці мережі безпідставно передали «Полтавагазу», а жителі регіону не отримали жодної компенсації. Тепер населення змушують оплачувати надумані борги ще й страхають, що за несвоєчасну сплату забиратимуть квартири.

Учасники мітингу дали депутатам тиждень на розв’язання проблеми. Якщо їх проігнорують, у Полтаві цілком можливо організують «тарифний майдан».

Нещодавно люди масовою облогою та мітингами домоглися перерахунку несправедливих, на їхню думку, тарифів на газ від «Лубнигазу».