Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур'єр»
На Полтавщині вже не один рік активно розбудовують дорожню інфраструктуру, а гарних доріг усе одно мало. Через це можна припустити, що частину виділених на дорожнє будівництво коштів і матеріалів банально розкрадають. На таку думку наводить і «крадіжка року», що сталася під час ремонту автодороги Шишаки-Сагайдак-Поділ. Коли всього за одну ніч зловмисники поцупили близько 200 тонн відфрезерованого асфальтобетону, який підрядник хотів використати на укріплення узбіччя дороги. За приблизними підрахунками, асфальтобетону вкрали на 300 тисяч гривень.
Правда дорожники усе зробили для того, щоб знайти свій асфальтобетон. Отож цього разу крадіям не поталанило, вкрадене доведеться повернути. Але ось що цікаво. Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці директор КУ «Агентство місцевих доріг у Полтавській області» Олексій Басан, поцуплений асфальт знайшли на подвір’ях відомих у районі людей, у тому числі і депутата.
Чого тоді дивуватися, що у нас немає доріг? Якщо навіть чиновники, народні обранці не гребують обікрасти громаду адже спільне добро нічиє.