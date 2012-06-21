На Полтавщині приступили до реалізації обласних плану розвитку професійно-технічної освіти на 2016–2018 роки та Стратегії створення нового освітнього простору професійно-технічної освіти на 2017–2020 роки.
Згідно з цими документами модернізують чотири заклади професійної освіти, створивши на їхній базі два відповідних центри. Очікувана мережа на кінець 2018 року — 36 закладів професійної освіти. Також на Полтавщині ефективно працює регіональна рада професійної освіти (стейкхолдерів), яка там з’явилася раніше, ніж в інших областях. Останнім часом в області збільшуються і видатки на модернізацію матеріально-технічної бази закладів, у яких готують робітничі кадри. Наприклад, у 2016 році на капітальні видатки спрямували 9500 тисячі гривень, у 2017–10373, 8 тисячі гривень, а на перше півріччя 2018 року запланували 17123,7 тисячі гривень. Впроваджуються нові форми співпраці між закладами освіти та підприємствами замовниками робітничих кадрів, приватним бізнесом. У 2017 році створили три виробничо-освітні кластери.
— Ці кластери сприяють ефективному використанню матеріально-технічної бази, кадрового потенціалу навчальних закладів та підприємств, є основою для реалізації дуальної системи навчання кваліфікованих робітників, — повідомила директор департаменту освіти і науки Полтавської ОДА Олена Харченко.
За її словами, ведеться в області й робота по створенню ще двох виробничо-освітніх кластерів. Відповідно до пілотного проекту Уряду з модернізації підготовки кваліфікованих робітників відкрили два навчально-практичні центри, в яких готують швачок, кравців, закрійників у Полтаві та Зінькові. Вже цьогоріч у Кременчуцькому вищому професійному училищі №7 відкриють навчально-практичний центр, де навчатимуть професії зварника.
На базі державного навчального закладу «Полтавський центр професійно-технічної освіти» триває робота по створенню опорного закладу професійної освіти для дітей з особливими освітніми потребами та осіб з інвалідністю. Для забезпечення доступності надання освітніх послуг в обласному бюджеті на 2018 рік передбачені кошти у сумі 1919,7 тисячі гривень на проведення робіт із реконструкції навчального корпусу, майстерень та гуртожитку.
Міністерство освіти і науки України відзначило роботу полтавської громади в цьому напрямі й у червні провело там загальноукраїнський семінар-нараду саме з питань розвитку професійно-технічної освіти.