Василь БЕДЗІР,
“Урядовий кур҆ єр”
Червонобока полуниця впродовж кількох останіх днів окупувала столи на ринках, а також у супермаркетах Закарпаття. Хоч фермери і власники селянських господарств, які вирощують солодку ягоду для продажу, нарікають на несприятливі погодні умови — дощі і похолодання, все ж цієї володарки ранньовесняних плантацій нині є достатньо.
Полуницю вирощують не лише під плівкою, а й у відкритому грунті. Якщо ціна за кілограм “плівкової” стартує від 70 гривень, то з відкритого грунту вона починається від 100. “Відкрита” дорожча, бо вбирає в себе більше сонця, накопичує максимум вітамінів. Проте в обидвох випадках ціни з дня на день зменшуються.
Впродовж десятків років ягідництво розвивається у низинних районах Закарпаття — Виноградівському, Берегівському, Мукачівському та частині Ужгородського. Для десятків родин це — бізнес, який годує всю сімю, той віддаються йому повністю. На поміч батькам після школи приходять і діти, отримуючи на своїх городах уроки трудового виховання.
Сезон збирання починається на початку червня і триватиме до середини червня. З чотиригектарної плантації за цей час сім҆ я збере майже 10 тонн полуниці. Цей вид підприємництва вигідний ще й тим, що після завершення “полуничного” сезону можна засіяти площу іншими культурами, які до холодів устигнуть визріти, збагативши сімейну скарбницю.
Ціни, які поки що не є доступними для всіх, вже за тиждень знизяться вдвічі. Тоді й почнеться справжня казка для всіх ласунів.