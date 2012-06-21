1 березня на 83-му році життя відійшов у вічність перший міністр закордонних справ незалежної України Анатолій Максимович Зленко. Уряд висловлює глибокі співчуття родині та близьким у зв’язку з цією непоправною втратою.

Свою трудову діяльність Анатолій Зленко розпочав на посаді аташе МЗС УРСР після закінчення Київського державного університету імені Тараса Шевченка у 1967 році.

Працював Постійним представником УРСР при ЮНЕСКО (1983-1987 роки), Постійним представником України при ООН (1994-1997 роки), Надзвичайним і Повноважним Послом України у Французькій Республіці, Португальській Республіці за сумісництвом, Постійним представником України при ЮНЕСКО (1997-2000 роки). Двічі обіймав посаду міністра закордонних справ України (1990-1994, 2000-2003 роки).

Отримав ступінь кандидата політичних наук, почесного доктора Дипломатичної академії України при МЗС України.

За свої трудові досягнення та особистий внесок у становлення дипломатичної служби і розвиток міжнародних відноси Анатолій Максимович Зленко був удостоєний десятками державних нагород та відомчих відзнак, серед яких Орден «За заслуги» І та ІІ ступеня, Орден князя Ярослава Мудрого V-II ступеня, Орден Почесного Легіону Французької Республіки, Орден «За заслуги» Португальської Республіки, Орден Честі Республіки Грузія.