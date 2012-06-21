Ізраїльські вчені з Beth Israel Deaconess Medical Center встановили, що невелика кількість віскі здатна продовжити життя, зміцнити серце і навіть запобігти виникненню ракових пухлин.
Справа в тому, що до складу цього алкогольного напою входить еллагова кислота, що міститься також у різних фруктах і є найпотужнішим антиоксидантом. Речовина забезпечує захист клітин і перешкоджає мутаціям, що призводять до злоякісних утворень.
Також фахівці виявили значно меншу кількість випадків недоумства в літньому віці серед людей, які помірно вживають віскі, в порівнянні з тими, хто взагалі не вживає спиртне.
Антиоксидант, який є у віскі, також сприятливо діє на серце і знижує вміст холестерину в крові. Фахівці стверджують, що віскі є найбільш підходящим спиртним напоєм для діабетиків через мінімальний вміст у ньому вуглеводів.