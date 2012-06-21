Держсекретар США Майкл Помпео обговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель надання підтримки Україні, ситуацію в Ірані та Афганістані, а також «протидію російській агресії". Про це йдеться в опублікованому в суботу письмовій заяві керівника прес-служби Держдепартаменту Морган Ортегус.
За її словами, Помпео і Меркель провели переговори в п'ятницю і «обговорили ключові загальні пріоритетні завдання, включаючи надання підтримки Україні і протидію російській агресії». Вони «обговорили зростаючі загрози американським інтересам з боку іранського режиму в регіоні і необхідність протидії пов'язаної з розробкою ракет діяльності Ірану і його регіональної агресії», – сказала дипломат.
Меркель і Помпео також обговорили зусилля Німеччини та США «щодо налагодження політичного врегулювання, яке покладе край конфлікту в Афганістані, зберігши при цьому досягнення останніх 18 років». «Німеччина і Сполучені Штати визнають важливість справжнього внутріафганского діалогу і переговорів в якості ключового кроку в мирному процесі», - наголосила Морган Ортегус.
У п'ятницю Меркель повідомила, що на переговорах з Помпео обговорить відносини Заходу і Росії, України, Сирію, Іран, Афганістан і Лівію. При цьому канцлер зазначила, що зустріч триватиме лише близько 45 хвилин. Спочатку візит Помпео в Берлін намічався на 7 травня, але він в останній момент скасував його і відправився на переговори в Багдад в зв'язку з різкою ескалацією напруженості між США і Іраном.
Це перший візит Помпео як держсекретар США до Німеччини.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»