Місце голосування перед достроковими виборами у Верховну Раду України, які відбудуться 21 липня, змінили вже понад 130 тисяч осіб.
Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Державного реєстру виборців.
Так, станом на 11 липня тимчасово змінили місце голосування вже 132 821 осіб.
Найбільше змінили місце голосування виборці з Донецької області — 23 028 осіб, на другому місці Луганська область — 12 035 осіб. З окупованого Криму місце голосування змінило 1 393 особи.
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Найбільша кількість виборців обрала для голосування місто Київ ( 16 151 особи), Київську (2 496 особа) та Донецьку (18 498 особи ) області. Місцем голосування часто обирають Харківську (8 105 особи), Одеську (8 141осіб), Дніпропетровську (7 576 особи) та Львівську (7 246 осіб) області.
Також повідомляється, що голосувати у закордонному виборчому округу буде 470 особи.