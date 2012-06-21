Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Завдяки реалізації спільного проєкту зі створення безпечного дорожнього руху в обласному центрі Слобожанщини планують встановити 1022 нові камери відеоспостереження. Вони фіксуватимуть швидкість, номери та кольори автівок, які рухатимуться Московським проспектом, проспектами Гагаріна і Науки та по вулиці Клочківській. Саме на цих найбільш завантажених транспортом міських магістралях з’являться запобіжники безпеки на дорогах.

Уся інформація, яка надходитиме з відеокамер, зберігатиметься в комунальному підприємстві «Міськелектротранссервіс». Спеціально для цього там встановлять сервери контейнерного типу. У подальшому їх планують перемістити у створений ситуаційний центр.

Як повідомили в Національній поліції, встановлені на дорогах відеокамери не лише фіксуватимуть порушників правил дорожнього руху на автомагістралях міста, а й передаватимуть усі необхідні дані на них в центр, який відразу ж сигналізуватиме про те чи інше порушення працівникам правоохоронних органів. Вони оперативно виїжджатимуть на ці виклики і запобігатимуть дорожньо-транспортним пригодам або ж затримуватимуть винуватців, які могли б зникнути, на місці події. Крім цього, значно удосконалиться й система штрафів за порушення правил дорожнього руху, оскільки фотографії передаватимуться у сервісний центр, а звідти — в поліцію. Усе це допоможе працівникам правоохоронних органів оперативно реагувати на всі події, що трапляються на міських дорогах та попереджати ДТП.

Перша відеокамера з фіксацією правил дорожнього руху, за інформацією пресцентру міської ради, може з’явитися незабаром у тестовому режимі на Московському проспекті Харкова.